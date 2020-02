Coppa Davis: la Cina rinuncia per l'allarme Coronavirus, vince la Romania

Le ripercussioni dell’epidemia del Coronavirus sono ormai a livello mondiale e lo sport non fa eccezioni. Possiamo constatare con mano cosa stia avvenendo in Italia. Ebbene, nel weekend del 6-7 marzo 2020 sono in programma ben dodici match validi per i play-off del World Group I di Coppa Davis.

Tra le selezioni c’è anche la Cina che, da programma, avrebbe dovuto affrontare la Romania alla Polyvalent Hall di Piatra Neamţ. La selezione asiatica ha comunicato, infatti, agli organizzatori di non poter essere ai nastri di partenza della competizione per l’impossibilità nel trasferimento in Europa, legato alla questione del virus. Pertanto, la formazione rumena si aggiudica la sfida per ritiro, garantendosi un posto nel World Group I.

