Cilic e Coric annientano Chardy e Tsonga e portano la Croazia sul 2-0. Coppa Davis più vicina

Cilic-Tsonga 6-3 7-5 6-4

La Croazia è vicinissima alla conquista della Coppa Davis 2018. Dopo il successo in tre set di Borna Coric su Jeremy Chardy, arriva anche quello di Marin Cilic su Jo-Wilfried Tsonga. Il numero 7 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 7-5 6-4 dopo due ore e diciassette minuti di gioco, regalando così alla sua nazionale un secondo preziosissimo punto. Nel primo set l’equilibrio dura quattro game, poi Cilic comincia a dominare gli scambi e soprattutto nei propri turni di servizio non concede nulla al francese. Il sesto game è quello decisivo perchè il croato si procura due palle break e riesce a strappare la battuta a Tsonga. Cilic tiene agevolmente a zero i suoi due turni successivi al servizio e chiude 6-3 la prima frazione.

Tsonga alza il suo livello di gioco nel secondo set e ha anche l’occasione del break nell’ottavo game. Cilic si aggrappa al servizio e salva una situazione che poteva portare il francese a servire per il set. Break non sfruttato e break subito da Tsonga nell’undicesimo game. È un passaggio a vuoto che costa caro al transalpino, che nel gioco successivo vede Cilic tenere il servizio a zero e chiudere il secondo set sul 7-5.

Anche nel terzo set è Tsonga ad avere la prima occasione di break ma non sfrutta le due palle per salire 3-2 e servizio. Proprio come nel set precedente, Cilic approfitta della situazione ed è lui ad ottenere il break. La Francia e Tsonga sono con le spalle al muro e hanno un’ultima chance (altre due palle break) nel sesto gioco. Ancora una volta Cilic annulla tutto e si invola a vincere il set per 6-4. Domani è il giorno del doppio. La Francia deve vincerlo per restare ancora in vita in questa finale e si affida alla coppia Mahut/Herbert, dall’altra parte Dodig/Pavic possono regalare la Coppa Davis alla Croazia.

Coric-Chardy 6-2 7-5 6-4

Il primo punto della finale di Coppa Davis 2018 è della Croazia. Sulla terra rossa di Lille va in scena una prestazione scintillante di Borna Coric, che supera in tre set Jeremy Chardy con il punteggio di 6-2 7-5 6-4 in due ore e sedici minuti di gioco e regala il vantaggio alla sua Nazionale. Il numero dodici del mondo è sempre stato in controllo della partita, mentre il transalpino, nonostante il supporto dei tanti tifosi, non è mai sembrato in grado di mettere in difficoltà l’avversario.

Il primo game della partita è subito decisivo. Chardy va sul 40-0 e ha sette palle per chiudere il game, ma complice anche due doppi falli perde incredibilmente il servizio alla terza palla break. Coric ha la tattica perfetta per mettere in crisi il francese, rispondendo profondo e continuando a spostarlo da un angolo all’altro. Il croato fa malissimo al transalpino, trovando numerosi vincenti ed il numero dodici del mondo conquista i successivi tre giochi addirittura a zero e scappa sul 4-0. Chardy si sblocca nel quinto game, ma ormai è troppo tardi per ribaltare la prima frazione, che si chiude in favore di Coric per 6-2.