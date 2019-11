La Gran Bretagna è la terza squadra ad accedere alle semifinali della Coppa Davis 2019. I britannici hanno superato per 2-0 la Germania, vincendo entrambi i singolari con Kyle Edmund e Daniel Evans, rendendo dunque inutile ai termine della contesa il punto del doppio.

Leon Smith ha deciso di tenere fuori Andy Murray ma, proprio come con il Kazakistan, Edmund non ha deluso la scelta del suo capitano. Grandissima prestazione del numero 69 del mondo che ha superato in due set Philipp Kohlschreiber con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Nel primo set è decisivo il break ottenuto da Edmund nel sesto game, mentre nel secondo il britannico ha recuperato dallo svantaggio di 3-1, strappando il servizio al tedesco nel quinto ed undicesimo gioco.

Fantastica la battaglia tra Daniel Evans e Jan-Lennard Struff. Dopo quasi due ore e mezza di gioco è il britannico ad imporsi in tre set per 7-6 3-6 7-6. Nel primo set Evans ottiene il break nel nono gioco, ma subisce l’immediato controbreak nel game successivo. Si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto dal numero 42 del mondo per 8-6. Nel secondo, invece, Struff ha ottenuto il break nel settimo e nono gioco, vincendo per 6-3. Si è andati di conseguenza al terzo set, chiuso dopo un’altra grande lotta al tie-break, vinto poi da Evans per 7-2.

Gran Bretagna-Germania 2-0