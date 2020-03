Miglior sabato non poteva esserci nella sfida tra Italia e Corea del Sud, valida per le Davis Cup Qualifiers, che determineranno le ultime dodici Nazionali che raggiungeranno le Finali della manifestazione in programma a novembre a Madrid: a Cagliari gli azzurri sono avanti 2-0 dopo i primi due singolari, dopo la vittoria di Gianluca Mager su Ji Sung Nam per 6-3 7-5 in un’ora e 36 minuti di gioco.

Nel primo set parte subito bene Mager, che, sceso in campo dopo il successo di Fognini, trova subito il break nel terzo game, andando sul 2-1. Strappo confermato a trenta, il sudcoreano riesce a restare in scia, ma l’azzurro non concede mai l’occasione per il rientro, perdendo appena sei punti in quattro turni al servizio. Nel nono gioco Ji Sung Nam serve per restare nel set, ma subisce un nuovo break a trenta che consegna il parziale all’azzurro per 6-3 in 27 minuti.

La seconda partita diventa subito una battaglia, Mager manca diverse occasioni per l’1-0 e alla fine l’asiatico lo punisce, centrando il break alla prima opportunità. L’occasione, grande, per l’azzurro per il controbreak arriva nel sesto gioco, quando Mager non converte però tre palle per il 3-3. Piccolo stiramento per l’azzurro, dopo lo stop per la fasciatura, ecco la riscossa dell’italiano: controbreak alla sesta occasione in un ottavo game infinito, vittoria grazie al break decisivo nel dodicesimo game, quando l’azzurro chiude sul 7-5 strappando il servizio all’avversario alla quarta occasione dopo un’ora e nove minuti di battaglia.

Sono state ben 17 le palle break concesse dal sudcoreano, che ne annulla 13, mentre l’azzurro ne concede una sola, in avvio di secondo set. Nonostante i cinque giochi in più conquistati dall’azzurro, il numero di punti totali vinti è meno netto di quanto si possa pensare, recitando 76-68 per Mager.