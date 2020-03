Si chiude con un netto 4-0, senza appello, la sfida tra Italia e Corea del Sud, valida per le qualificazioni di Coppa Davis 2020, che stanno determinando le ultime dodici Nazionali che raggiungeranno le Finali della manifestazione in programma a novembre a Madrid: a Cagliari gli azzurri hanno vinto anche l’ultimo incontro grazie a Stefano Travaglia, che ha spazzato via il malcapitato Yunseong Chung per 6-0 6-1 in appena 47 minuti di gioco.

Il primo set è una formalità per Travaglia, che, sceso in campo a punteggio acquisito, sul 3-0 dopo il successo di Fognini e Bolelli in doppio, trova un rapidissimo 6-0 in 17 minuti, con il conto dei punti vinti che recita 24-8 per l’azzurro, con il sudcoreano che arriva al massimo a trenta, senza mai riuscire a portare un game ai vantaggi.

La seconda partita diventa leggermente più combattuta, ma Travaglia la conquista senza alcun patema su 6-1 in mezz’ora esatta. L’azzurro parte bene, poi Chung conquista il primo game interrompendo a sette la striscia dell’italiano. Si registrano poi due giochi molto combattuti, entrambi terminati ai vantaggi, ma entrambi vinti da Travaglia, che trova così il break che indirizza definitivamente l’incontro. L’azzurro conferma rapidamente il break, poi, ancora ai vantaggi, trova il secondo break e scappa sul 5-1, chiudendo comodamente nel settimo gioco.

Sono state sei le palle break concesse dal sudcoreano, che ne annulla soltanto tre, mentre l’azzurro non ne concede nessuna all’avversario. Travaglia vince dodici giochi su tredici ed il dominio dell’italiano è sottolineato dal numero di punti totali vinti, che recita un sonoro 54-25.

SABATO 6 MARZO 2020 – CAGLIARI (TERRA ROSSA) Italia [6] – Corea del Sud 4-0

Terzo singolare

Stefano Travaglia b. Yunseong Chung 6-0 6-1

