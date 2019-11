L'Italia parte male contro il Canada: Fognini cede a Pospisil in due set

Parte male l'avventura dell'Italia alle finali di Coppa Davis 2019. Nella prima sfida del gruppo F, è il Canada a vincere il match grazie a Vasek Pospisil: il numero 150 del mondo, schierato all’ultimo momento da capitan Frank Dancevic per sostituire l'infortunato Felix Auger-Aliassime, ha battuto nel primo singolare Fabio Fognini col punteggio di 7-6 7-5 in un’ora e 48 minuti di gioco.

Il primo a subire il break è Fognini, che nel quarto game commette uno dietro l’altro due doppi falli e un errore col rovescio, ma Pospisil gli restituisce il favore nel settimo game salvando una delle due palle break consecutive ma sbagliando un rovescio sulla successiva. Sul 5-5 Fabio non sfrutta due occasioni in fila per togliere la battuta al suo avversario, si va al tie-break che il 29enne nativo di Vernon si aggiudica per 7-5 dopo 56 minuti di gioco: decisivo il minibreak sul 5-4 in suo favore procuratosi con un passante di rovescio, mentre sul secondo set-point Fognini mette in rete un rovescio.

Fabio Fognini e Corrado BarazzuttiEurosport

Sull’1-1 del secondo set Fabio si salva in un game lottatissimo nel quale deve anche fronteggiare una palla break e sulla quale il nordamericano commette un grave errore col dritto. Sul 5-5 Pospisil, già numero 25 del mondo nel 2014 e vincitore su Fognini in un’occasione nel 2015, gioca i primi tre punti straordinari procurandosi tre palle break: le prime due l’azzurro le salva col servizio ma sulla terza affossa il rovescio in rete. Il canadese va a servire per il match e tiene la battuta a 15 portando il primo punto alla sua nazione.