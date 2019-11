Nadal: "Non vedo altre soluzioni che unificare Coppa Davis e Atp Cup"

La Coppa Davis 2019 sta entrando nel vivo ma non si placano le polemiche sul nuovo format. Il numero uno del ranking, Rafael Nadal, si è espresso più volte sulla questione valutando negativamente la scelta degli organizzatori. Il tennista spagnolo, in particolare, ha spiegato che con queste modalità non c’è margine d’errore.

Nadal si è poi soffermato sul fatto che la Coppa Davis è posizionata nella parte finale del calendario così come l’Atp Cup. Due impegni che vedono come protagonisti le nazionali. Per il campione spagnolo è impossibile poter partecipare ad entrambe le manifestazioni e per questo che suggerisce di unirle.

In un’intervista ripresa anche dalla Gazzetta dello Sport il numero uno del mondo spiega:”Non vedo altre soluzioni che unificare Coppa Davis e Atp Cup. Non c’è spazio per due coppe del Mondo in un mese nel nostro calendario. Abbiamo l’occasione di avere una grande competizione. E’ importante che Atp e Itf uniscano le forze, sapendo che una grande impresa come Kosmos è pronta a lavorare sodo per alzare il livello della competizione. Quindi, se volete sapere la mia opinione, non c’è che questa soluzione: avere un’unica, grande competizione, non importa se si chiamerà Atp, Itf, Kosmos, coppa Davis o coppa del Mondo. Anche se penso che coppa Davis sarebbe il nome più giusto, perché fa parte della nostra storia“.

