Ancora doppio impegno, ancora doppia vittoria per Rafael Nadal in Coppa Davis. Il tennista spagnolo ha battuto prima Diego Schwartzman in singolare e poi ha nuovamente fatto coppia con Marcel Granollers prevalendo su Maximo Gonzalez e Leonardo Mayer per 6-3 al terzo set. In conferenza stampa Rafa ha dedicato la vittoria al suo compagno di squadra Roberto Bautista Agut che ha dovuto lasciare il team giovedì per la morte del padre. Bautista lo scorso anno a maggio ha perso anche la madre.

" Tutta la squadra dedica questa vittoria a Roberto e ai suoi cari, è un periodo difficile per lui ma è una persona molto forte che sta vivendo momenti difficili. Nonostante questo, ci sta mandando messaggi di sostegno in ogni momento per sostenerci, quindi voglio ringraziarlo per il supporto e la forza che ci sta dando da lontano. Spero trovi la forza per tornare nel team quanto prima "

Sulle difficoltà che ha riservato la sfida contro l'Argentina, Nadal ha aggiunto:

" Avevamo solo una possibilità dopo la sconfitta di Pablo Carreno, vincere due partite. Dovevamo andare passo dopo passo. Ho giocato molto bene in singolare e poi in doppio a deciderla sono stati pochi punti. Marcel ha giocato alla grande a rete e mi ha aiutato tanto. Il sostegno del pubblico è stato eccezionale "