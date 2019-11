Serbia, Gran Bretagna, Germania e Argentina ultime qualificate per i quarti

Con le ultime tre sfide della fase a gironi giocate stamattina si è completato il tabellone dei quarti di finale delle Finali di Coppa Davis che si stanno disputando sui campi indoor della Caja Magica di Madrid.

L’unico quarto di finale già definito era quello tra Australia e Canada, rispettivamente prime nel gruppo D e nell’F, ultimo incontro della giornata di oggi nella sessione serale, mentre erano già sicure di accedere alla Final Eight la Russia, la prima delle seconde classificate in quanto l’unica tra quelle che avevano una vittoria e una sconfitta nei confronti diretti a chiudere la fase a gironi con quattro match vinti e due persi, e la Spagna, che ieri ha battuto proprio la Russia nella sfida decisiva per il primo post nel gruppo B.

Oggi c’erano altri due confronti decisivi nei rispettivi gironi, uno dei quali tra la Serbia e la Francia nel gruppo A, vinta dalla squadra nazionale di Novak Djokovic, mentre oggi i transalpini non hanno schierato Gael Monfils, i serbi incontreranno la Russia. L’altro confronto decisivo era quello per il primato nel gruppo E tra Gran Bretagna di Andy Murray, che oggi non ha giocato, e il Kazakistan, hanno prevalso i britannici che ora se la vedranno con la Germania, prima piuttosto a sorpresa nel gruppo C, i tedeschi hanno ottenuto oggi la vittoria della sicurezza del primato contro il Cile.

Dello stesso raggruppamento faceva parte anche l’Argentina, qualificata come seconda tra le piazzate con tre vittorie e tre sconfitte come altre quattro squadre seconde classificate ma con la miglior percentuale di set vinti, 8 su 14, nei quarti di finale l’albiceleste giocherà contro i padroni di casa spagnoli. Di seguito il riepilogo degli incontri di giornata, le classifiche girone per girone col numero degli incontri, dei match e dei set vinti e persi e gli accoppiamenti dei quarti di finale.

SERBIA b. FRANCIA 2-1

Filip Krajinovic (SRB) b. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 7-5 7-6(5)

Novak Djokovic (SRB) b. Benoit Paire (FRA) 6-3 6-3

Pierre-Hughes Herbert / Nicolas Mahut (FRA) b. Janko Tipsarevic / Viktor Troicki (SRB) 6-4 6-4

GERMANIA b. CILE 2-1

Philipp Kohlscreiber (GER) b. Nicolas Jarry (CHI) 6-4 6-3

Cristian Garin (CHI) b. Jan-Lennard Struff (GER) 6-7(3) 7-6(7) 7-6(8)

Kevin Krawietz / Andreas Mies (GER) b. Marcelo Tomas Barrios Vera / Alejandro Tabilo (CHI) 7-6(3) 6-3

GRAN BRETAGNA b. KAZAKISTAN 2-1

Kyle Edmund (GBR) b. Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3 6-3

Alexander Bublik (KAZ) b. Daniel Evans (GBR) 5-7 6-4 6-1

Jamie Murray / Neal Skupski (GBR) b. Alexander Bublik / Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-1 6-4

CLASSIFICA GRUPPO A

Serbia 2-0 5-1 10-2

Francia 1-1 3-3 6-7

Giappone 0-2 1-5 3-10

CLASSIFICA GRUPPO B

Spagna 2-0 5-1 11-2

Russia 1-1 4-2 8-6

Croazia 0-2 0-6 1-12

CLASSIFICA GRUPPO C

Germania 2-0 5-1 11-4

Argentina 1-1 3-3 8-6

Cile 0-2 1-5 2-11

CLASSIFICA GRUPPO D

Australia 2-0 5-1 10-3

Belgio 1-1 3-3 7-7

Colombia 0-2 1-5 4-11

CLASSIFICA GRUPPO E

Gran Bretagna 2-0 4-2 10-5

Kazakistan 1-1 3-3 7-7

Olanda 0-2 2-4 5-10

CLASSIFICA GRUPPO F

Canada 2-0 4-2 9-5

Stati Uniti 1-1 3-3 7-8

Italia 0-2 2-4 7-10

TABELLONE QUARTI DI FINALE

Serbia vs. Russia

Australia vs. Canada

Gran Bretagna vs. Germania

Argentina vs. Spagna