Coronavirus, in Liguria due ragazze si sfidano da un tetto all'altro

L’Italia è sempre stato il Paese della creatività e anche in questi giorni/settimane di pandemia ci sono episodi curiosi da raccontare. L’ultimo di questi riguarda una partita di tennis mozzafiato da un terrazzo all’altro, con protagoniste due giovanissime ragazze in Liguria. Un video diventato virale, anche se l’uso di questa qualifica può far “paura” per quanto stiamo vivendo...

Una diffusione tale che il profilo twitter dell’ATP Tour ha deciso di pubblicare l’esibizione delle giocatrici per la serie #tennisathome. “Match”, tra l’altro, disputato nella terra di un giocatore azzurro noto per i suoi colpi di genio, abbinati anche a qualche eccesso di troppo. Ci si riferisce ovviamente a Fabio Fognini.

