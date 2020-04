In questi giorni abbiamo visto sui social network tanti video di sportivi che consigliano come affrontare il Coronavirus, ma senza dubbio uno dei più originali lo regala Roberta Vinci, talent di Eurosport Italia. La tarantina invita tutti a "stare a casa" in un modo molto particolare, mostrando il suo risveglio tennistico: l'attore co-protagonista è il papà, Angelo Vinci, mentre la voce narrante è del nostro Jacopo Lo Monaco, commentatore di tante sfide di Roberta.

Video - 🎙 Roberta Vinci e il tennis nell'anno del coronavirus tra rinvii e incertezze 28:35