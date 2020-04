La quarantena è un periodo difficile e abbiamo bisogno di relazionarci con l'altro. Vi sentite soli? Da oggi avete la possibilità di scambiare qualche battuta con chi ha vinto uno Slam. Ammirevole l'iniziativa adottata quasi in contemporanea da Maria Sharapova e Sloane Stephens, che hanno messo a disposizione, attraverso i canali social, i propri numeri di telefono per fare compagnia a chi è costretto ad affrontare in solitaria questo periodo di isolamento per l'emergenza Coronavirus.

" Mandatemi un messaggio, davvero - l'invito via social della quasi 33enne siberiana che a fine febbraio ha annunciato il ritiro, 5 Slam in carriera - Ditemi come state, fatemi delle domande o semplicemente salutatemi. Anche le ottime ricette sono benvenute "

Sloane Stephens, 27enne statunitense vincitrice degli US Open 2017, ha fatto altrettanto:

" So che ci si può sentire isolati e per questo voglio trovare un modo per essere tutti un po' più connessi. Ho creato un numero di telefono per noi, possiamo parlare di tutto quello che volete ed esserci l'uno per l'altro "

Di sicuro non mancherà chi avrà voglia di telefonare e scrivere a queste due campionesse per passare il tempo in questo periodo di emergenza legata al Coronavirus.