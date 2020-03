Il comunicato era nell’aria, visto anche quanto successo 24 ore fa, con la decisione unilaterale del Roland Garros di spostare il torneo da maggio a fine settembre. Ed ecco che oggi, congiuntamente, ATP e WTA, ma anche ITF, pubblicano un comunicato della sospensione delle attività del tennis professionistico e non solo fino al prossimo 7 giugno.

Non si giocherà nel circuito maschile, non si giocherà nel circuito femminile, non si giocherà a livello junior. Insomma, chiuse tutte le serrande del tennis fino al prossimo 7 giugno.

Campo Pietrangeli, Internazionali d'Italia, Roma (Tennis)Getty Images

Tutti uniti, che frecciata al Roland Garros!

E a proposito di Roland Garros, notevole la frecciata congiunta di tutto il mondo del tennis unito nell’ultimo paragrafo del comunicato ufficiale. Che qui riprendiamo integralmente in lingua originale:

" Now is not a time to act unilaterally, but in unison. All decisions related to the impact of the coronavirus require appropriate consultation and review with the stakeholders in the game, a view that is shared by ATP, WTA, ITF, AELTC, Tennis Australia, and USTA. "

"Non è il momento di agire unilateralmente, ma all’unisono. Tutte le decisioni che riguardano l’impatto del coronavirus richiedono un’appropriata discussione da parte di tutte le parti in gioco, una visione d’insieme condivisa da ATP, WTA, ITF, AELETC (Wimbledon, n.d.r.), Tennis Australia (Australian Open n.d.r) e USTA (US Open n.d.r)".

Manca, dunque, la FFT, la Federazione Francese Tennis. Si conferma così definitivamente le supposizioni immediatamente girate ieri: il Roland Garros, nel suo spostamento a nuova data, ha agito senza consultare nessuna delle parti in causa e unilateralmente.

La ripresa: 8 giugno, stagione sull'erba

La ripresa dunque, per ora, è fissata al prossimo 8 giugno, data in cui si dovrebbe ricominciare la stagione sull’erba con 4 tornei: due ATP 250 - ‘s-Hertogenbosch e Stoccarda – e due WTA International - ‘s-Hertogenbosch e Nottingham.