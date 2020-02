Cristian Garin vince in rimonta la finale dell’ATP Cordoba 2020 su Diego Schwartzman

Va al cileno Cristian Garin la finale del torneo ATP 250 di Cordoba di tennis: sulla terra battuta argentina, la testa di serie numero 3 ha sconfitto in rimonta nell’ultimo atto il numero uno del seeding, il tennista di casa Diego Schwartzman, sconfitto in due ore e cinque minuti con lo score di 2-6 6-4 6-0.

Nel primo set c’è poca storia: scambio di break tra i due contendenti tra terzo e quarto game, poi l’argentino prende il sopravvento, inanellando i seguenti quattro game in maniera anche abbastanza netta, con un break a trenta ed uno a quindici, trovando la chiusura a zero nell’ottavo game per il 6-2 in 39 minuti.

La seconda frazione invece vede tanti rimpianti per il tennista di casa, che nel terzo game manca tre palle break consecutive e finisce per cedere la battuta nel sesto gioco. Il numero uno del torneo ha due occasioni per il controbreak ma non le sfrutta, poi Garin gli dà una mano quando va a servire per il set sul 5-3, ma cede la battuta a zero. Schwartzman a sua volta serve per restare nel set ma cede a 15 il turno e consegna il 6-4 all’avversario in 48 minuti.

Nella partita decisiva il 6-0 finale è fin troppo severo per l’argentino, poiché praticamente tutti i game sono lottati, ma il cileno ha il merito di vincere tutti i punti più importanti, aggiudicandosi ben tre game ai vantaggi, che indirizzano la contesa. Servono però 38 minuti al numero tre del tabellone peer chiudere il match in proprio favore.

