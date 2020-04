Da sopravvissuto al Titanic a re dello US Open: l'incredibile destino di Dick Williams

18 luglio 1912, Longwood Cricket Club. A pochi passi dal mitico Fenway Park di Boston si disputava il Longwood Bowl, uno dei tornei più prestigiosi negli Stati Uniti. Il tennis di inizio secolo era ancora uno sport per ricchi: si sfidavano giovanotti di alto rango, con capelli laccati e destinati alle università migliori del paese. Ma quel giorno si presentò sul prato di Longwood un’umanità ferita, convalescente. Richard Norris Williams aveva 21 anni e Karl Behr 27. Pochi mesi prima, le loro storie si erano incrociate nel bel mezzo di una delle più grandi tragedie della Belle Epoque: il naufragio del Titanic.

E a Longwood, quel giorno, il silenzio di un pubblico in attesa nascondeva un silenzio più grande, quello tra i due giovani. Implicito, obbligato, un’ancora di salvezza. Un sussulto aprì la partita. Un ritmo di gioco frenetico annebbiava la vista ai giocatori, mescolava i vestiti bianchi del pubblico fino a renderli una parete insormontabile. Williams si arrese in cinque set. Uno scroscio di applausi. Il terrore a fior di pelle.

La tragedia del Titanic aveva lacerato la pelle dei due giovani, ne aveva segnato la loro memoria. Quell’irreversibile dolore rendeva il rettangolo verde di Longwood una fastidiosa passerella, niente più. I due non si parlarono. Erano consapevoli di essere un frammento di tempo sfuggito al naturale corso della tragedia. Sapevano che avrebbero custodito il ricordo di quei momenti fino alla fine della loro esistenza, che forse il gioco che tanto amavano aveva dato loro un’altra opportunità per non essere prigionieri di quel soffocante ricordo, per non affrontarlo da soli. Ma non ne avevano la forza. Provavano solo a non impazzire.

Il sogno e l'incubo ad occhi aperti

Tre mesi prima Dick Williams si era imbarcato sul Titanic quasi per sbaglio. Lui e suo padre Charles avrebbero dovuto far rientro negli Stati Uniti già a febbraio. Il giovane avrebbe dovuto iscriversi alla prestigiosa Università di Harvard e consacrarsi tra le stelle del tennis. Ma il morbillo impedì a Williams di partire. Lui e il padre dovettero attendere la guarigione nella loro casa a Ginevra. Poi si presentò l’opportunità di salpare a bordo della sontuosa nuova imbarcazione della White Star Line. Come rifiutare un viaggio per New York sul Titanic?

Ironia della sorte, Dick e Charles rischiarono di perdere anche quella nave. Avrebbero dovuto prendere il treno per Cherbourg, dove faceva tappa il Titanic, ma il taxi che li accompagnò sbagliò la stazione. Dovettero arrangiarsi e si ricongiunsero col treno parecchie fermate dopo, a Saint-Lazare. Il Titanic sulla quale si imbarcarono li fece rimanere senza fiato: un colosso gentile che tagliava il mare col suo corpo ferreo, e dentro di esso un'enorme pancia dorata, che coccolava i passeggeri con servizi di prima classe. Un sogno ad occhi aperti, quello del 10 aprile 1912. Pochi giorni dopo, Williams desiderò di averli tenuti chiusi per tutto il tempo.

Il "Gymnasium", lussuosa palestra all'interno del TitanicGetty Images

Alle 23.45 del 14 aprile tutti dormivano nelle proprie stanze. Poi un boato. Dick aprì gli occhi, si accorse che suo padre era già seduto sul letto. I due notarono quasi immediatamente che i motori erano stati spenti, e decisero di presentarsi al ponte principale. Mentre attraversavano un corridoio sentirono una donna gridare. La porta della sua stanza era bloccata. Dick non esitò a forzarla, per liberarla. Ma il gesto provocò le ire di un uomo della White Star Line: rimproverò il povero Dick, assicurandogli che avrebbe rimborsato la compagnia per il danno commesso. (L’episodio è stato raccontato dal film di Cameron).

33 anni prima del Titanic... l'Arizona

Una volta usciti, Dick e Charles furono informati dell’impatto con un iceberg. Anche loro, come il resto dei passeggeri, non riuscirono a realizzare la gravità della situazione sin da subito. Il padre Charles cercò di rassicurare tutti, dato che 33 anni prima aveva già vissuto una situazione simile. Da giovane si era imbarcato sull’ SS Arizona, un’imbarcazione che urtò contro un iceberg a largo di Terranova, Canada. La prua dell’Arizona tuttavia, era riuscita a rimanere a galla evitando la tragedia. Impensabile che un gioiello della tecnica come il Titanic non potesse sopravvivere a un simile urto.

" Se l’Arizona non è affondata, non c’è alcuna possibilità che il Titanic lo faccia. Nel peggiore dei casi verremo recuperati da un’altra nave nel giro di qualche ora. "

Le Titanic, peu après son départ de Cherbourg.Getty Images

Ma l’esperienza di Charles non avrebbe potuto rimediare alle falle che si stavano formando proprio in quei secondi alla base dell’imbarcazione. Nello stesso momento in cui pronunciava quella frase, si stava tenendo una riunione d’emergenza nella cabina del capitano Smith. Il cervello della nave, l’architetto Thomas Andrews, informò l’equipaggio: alla vista dei primi detriti in mare, il Titanic sarebbe colato a picco nel giro di due ore.

E mancavano solo due ore alla luce del mattino. Il Titanic cominciò a sfogliarsi come carta straccia. Il terrore era affiorato dalla superficie dell’acqua. Nel bel mezzo della confusione generale, Dick perse suo padre. Uno dei camini giganti crollò sulle teste di numerosi passeggeri, avviando la strage. Tra i malcapitati proprio Charles, restituito alla legge del mare, per sempre. Gli occhi di Dick rimasero impietriti per qualche secondo, poi subentrò l’istinto animale: si trattava solo di sopravvivere. Assieme a una trentina di naufraghi si aggrappò a uno scarto metallico, ciò che restava di una scialuppa di salvataggio sospinta dalle onde. Con metà del corpo immersa in mare, Dick cominciò a galleggiare in un sonno gelido e mortale che lo stringeva sempre più forte, ogni minuto che passava. Perse presto la sensibilità delle gambe, a 4 gradi sotto lo zero.

Più volte Dick pensò di chiudere gli occhi e farsi trasportare dalle onde. Ma gli altri naufraghi, appesi a quel pezzo di latta, avevano già cominciato a contare. Da 1 a 10, più volte, per tenersi svegli. Un conteggio schizofrenico, folle, a voce alta. Con la speranza che qualcuno li potesse sentire. E quel qualcuno arrivò. Il Carpathia fu l’unico scafo che decise di cambiare rotta dopo le richieste di aiuto provenienti dal Titanic. Quando i naufraghi vennero caricati sulla nave, il sole si era già levato.

Dei 2223 passeggeri, solo 705 furono portati in salvo. Per molti di loro era la fine di un incubo. Ma non per Richard Norris Williams. Il giovane tennista soffriva di un’ipotermia acuta. Il medico di bordo, levandogli i pantaloni, scoprì delle gambe violacee. Prevedendo la cancrena, il medico gli propose di amputarle. Il prezzo della sopravvivenza. Ma Williams rifiutò di pagarlo. “Quelle gambe mi serviranno” gli rispose. Allora il dottore gli propose una soluzione senza garanzia: camminare, camminare e camminare ancora, sperando di ripristinare la circolazione sanguigna. “ Quando mi sono alzato è stato come se migliaia di aghi mi avessero attraversato le gambe”. Racconterà più avanti.

Il senso di colpa di Karl Behr

Fu qui che la storia di Dick Williams si incrociò con quella di Karl Behr. Anche lui si era imbarcato su quella prima, sciagurata classe. Behr aiutò Williams nel doloroso processo di guarigione. Williams lo conosceva già, e lo ammirava. Lo aveva visto giocare in Coppa Davis, nel 1907. Al contrario di Williams, Behr aveva potuto contare su una scialuppa di salvataggio. Un privilegio assoluto, dato che al momento del suo imbarco, solo donne e bambini potevano essere evacuati. Questo aveva generato in lui un profondo senso di colpa. Sarebbe stata la sua croce per anni.

Forse fu anche a causa della profonda vergogna che Karl Behr aiutò Dick Williams a rimettersi in piedi. Le sessioni di marcia erano lunghissime e stenuanti (45 minuti di tentativi ogni due ore), questo unito ad una serie di bagni caldi, che in poco tempo fecero meraviglie per le gambe di Williams. Quando il 18 aprile il Carpathia approdò a New York, per Williams e Behr significava l’avvio di un lungo cammino intimo. Il lutto, il senso di colpevolezza, il dolore fisico e psicologico. Behr lo evocò più tardi come “Lo strano miscuglio di furore di vivere unito a dei pensieri mortiferi permanenti”.

Ces photos ont été prises depuis le Carpathia, le bateau qui a récupéré les canots de sauvetage du Titanic.Getty Images

"Avrei dovuto lasciare che ti amputassero"

Quando si incontrarono nuovamente sul verde di Longwood, non parlarono del dramma. La loro era una complicità silenziosa, segnata dal pudore.

Dick mantenne la promessa fatta al padre: si iscrisse ad Harvard e inseguì una carriera nel tennis che contava. Due anni dopo il Longbowl, Dick vinse lo US Open incrociando Karl Behr nei quarti di finale. Williams si impose nettamente, 6-1, 6-2, 7-5, in meno di un’ora e mezza. Dopo la stoccata vincente, i due si avvicinarono per stringersi la mano. Behr Sussurrò a Williams: “Avrei dovuto lasciare che ti amputassero”. I due uscirono dal campo del Newport Casino abbracciati, senza che nessuno si potesse accorgere della trama infernale che quel gesto andava a seppellire.

Dick Williams e Karl Behr nel 1914.From Official Website

Prima della finale che avrebbe visto Williams spodestare dal trono Maurice Mcloughlin, i due si incontrarono di nuovo. Karl Behr aveva fatto visita al campo d'allenamento di Dick Williams e gli aveva proposto di prepararsi assieme. Fu lì che i due tennisti parlarono della tragedia per la prima volta.

Forse fu proprio quell’incontro che portò il 23enne Dick Williams a iscriversi nella stretta cerchia dei vincitori di un Grande Slam. La sua carriera fu magnifica: vinse un altro US Open nel 1916, altri 3 titoli maggiori in doppio (di cui uno a Wimbledon) e ben 5 Coppe Davis. La sua carriera fu infine coronata dall’oro olimpico ottenuto a Parigi 1924, in doppio misto. Appese la racchetta al chiodo quando aveva 44 anni. Successivamente divenne banchiere, e in poco tempo divenne una delle personalità più influenti e rispettabili di Philadelphia. Si spense 33 anni dopo, lo stesso tempo che separava l’Arizona dal Titanic, il vivere dal morire.