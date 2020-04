Djokovic a Fognini: "Tu saresti il tennista che più mi piacerebbe allenare. Mi ritirerò a 50 anni"

In una diretta Instagram il serbo e il ligure regalano momenti divertenti e anche qualche spunto di riflessione.

Siamo nell'epoca delle dirette sui social, gli unici live che sono consentiti in epoca di Coronavirus e, dopo la coppia Federer-Nadal, tocca a Djokovic e Fognini regalare una chiacchierata su Instagram.

Il Coronavirus

Djokovic: "I primi sette giorni della quarantena ero ansioso. Non riuscivo a spiegarmi il motivo. Ho avuto tante discussioni con mia moglie sui nostri bambini".

Djokovic e lo yoga

Djokovic: "Per trovare la serenità faccio esercizi di yoga pranayama che consiglio a tutti. Per me la meditazione è essenziale per rigenerarmi. Per noi tennisti che siamo soli in campo, è qualcosa di fondamentale. La faccio da 10 anni".

Djokovic come Fognini

Sul campo sono come te, un po' turbolento (parla il serbo, ndr). Quando urlo e rompo la racchetta, non sono felice. Per tanti anni mi sono sentito in colpa per questo. Ho dovuto accettare di essere un uomo che sbaglia. La cosa più importante è come recuperi da certe situazioni

Fognini a Djokovic: "Quando pensi di ritirarti?"

Novak Djokovic scherza con Fabio Fognini sulla data del suo ritiro

Djokovic coach di Fognini?

Tu saresti il tennista che più mi piacerebbe allenare. Credo che il tuo team stia facendo un grande lavoro. Ma penso che potrei dare il mio contributo

Djokovic e la cucina italiana

"Piatto italiano preferito? L'amatriciana di Trilussa. Senza glutine. Non ho preso il passaporto italiano perché c'erano Fognini e Naso (Fiorello, ndr) che erano più forti di me".

Fognini e la gara di corsa con Nole

Fognini: "Mi chiedono chi tra noi due vincerebbe una gara di corsa sui 20 metri". Djokovic: "Ma dai, tu al massimo mi puoi battere a calcio con 3 compagni, 4 contro uno. Forse".

