Djokovic contro la Coppa Davis: "Non so se sarò presente, format cambiato troppo velocemente"

Novak Djokovic non ci sta. In qualità di presidente del Consiglio dei giocatori del circuito ATP, il n.1 del mondo è fortemente contrariato per il lancio del nuovo format della Coppa Davis, che prenderà il via quest’anno, e nello stesso tempo come essa sia legata ai prossimi Giochi Olimpici. La Federazione Internazionale del Tennis (ITF) ha richiesto ai giocatori di partecipare alla Davis per ottenere il pass a Cinque Cerchi.

Il 31enne nativo di Belgrado ha confermato che i migliori tennisti hanno inviato una lettera per cambiare le regole di partecipazione alla rassegna olimpica:

" Come presidente dei giocatori, difendo i nostri diritti anche se significa essere contro l’ITF, anche se non sono contro nessuno. I dirigenti dell’ATP sanno cosa stanno facendo "

Video - Top 5 Australian Open: Federer, Djokovic, Nadal e i momenti storici del torneo maschile 03:04

" Ci devono essere più opzioni. Non voglio sapere come è arrivato l’accordo tra ITF e Piqué, ma ci sono molte persone nel mondo del tennis che non sono d’accordo con il nuovo format. L’idea di base è che ci fossero più Paesi coinvolti ma penso che sia stato fatto in maniera troppo veloce. E’ questo aspetto che non ci piace e dunque non so se sarò presente alla nuova Coppa Davis "

giandomenico.tiseo@oasport.it