La sfida delle cento volée entra nel vivo. Così l'ha battezzata Andy Murray, promotore dell'ennesimo challenge apparso in questi giorni di quarantena sui social media. Il tennista britannico si è esibito con la moglie Kim in 100 colpi consecutivi al volo, chiamando tutti i giocatori di tennis e gli appassionati a imitarlo.

"Non posso essere l'unico a voler vedere Roger e Mirka colpire qualche pallina insieme", si conclude il post dello scozzese con un invito diretto ai coniugi Federer. Lo svizzero sembrerebbe, però, voler declinare, in quanto Mirka sarebbe poco avvezza ai social - almeno così ha affermato via Twitter - ma un ritorno alla racchetta della Vavrinec non è da escludere. Nel frattempo, Novak Djokovic, un altro dei mitici Fab Four, ha risposto all'appello dando spettacolo insieme a Jelena. A questo punto attendiamo anche i coniugi Nadal...