Djokovic e Nadal uniti contro il Coronavirus: donazione di Nole per il progetto di Rafa

In tempi difficili, la solidarietà non conosce barriere, ancora di più tra colleghi. Qualche giorno fa, Rafael Nadal e Pau Gasol hanno lanciato la campagna #NuestraMejorVictoria per ottenere donazioni dal mondo dello sport (e non solo) nella lotta contro il COVID-19, un'iniziativa inquadrata nell'ambito del progetto #CruzRojaResponde con l'obiettivo di raccogliere 11 milioni di euro. Novak Djokovic, numero 1 ATP, pur non essendo parte di questo progetto nato per la Spagna, ha contribuito alla campagna di Nadal con una donazione.

" Mille grazie a Djokovic per aver contribuito alla campagna per aiutare i bisognosi nella lotta contro il Coronavirus #OurBestVictory. Gesto di classe. Hvala Nole "

Nadal, sui suoi social network, ha ringraziato il serbo per il nobile gesto. I primi due tennisti del ranking mondiale hanno una rivalità di lunga data che dura da anni, con Djokovic che è in vantaggio nel testa a testa contro Rafa per 29 a 26 dopo averlo affrontato praticamente in ogni angolo del mondo. Questa volta, come in tanti altri frangenti negli ultimi anni, quel confronto si è trasformato in solidarietà.

