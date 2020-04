Djokovic: "Federer è il n°1, Rafa è amato ovunque... Io sono il 'cattivo', arrivato dopo"

Nei giorni di magra di uno sport professionistico costretto a casa, c’è spazio per poter chiacchierare di tante questioni. Non fa eccezione il mondo del tennis, dove nelle ultime 24 ore si è reso protagonista di due lunghissime chiacchierate niente meno che il n°1 del mondo, Novak Djokovic. Venerdì sera, per più di un’ora, con Andy Murray. Sabato pomeriggio, per quasi un’ora, con Stan Wawrinka. In due lunghe sessioni su Instagram, Djokovic ha toccato tanti argomenti interessanti: dalle rivalità alle partite che vorrebbe rigiocare, dalle forze alle debolezze, senza sottrarsi ovviamente alla questione principale: ma chi è il GOAT, chi è il più forte di tutti i tempi?

Con Murray l’argomento è stato spostato su una questione di superfici, mentre la domanda con Wawrinka ha forse fornito una risposta più piccante. Lo svizzero ha infatti chiesto a Djokovic quanto potesse dare fastidio l’essere meno tifato rispetto a Federer e Nadal, ma il serbo ha risposto con grande fairplay:

" Ovviamente non è facile, specialmente quanto hai buona parte dello stadio che tifa per il tuo avversario. Finché non c’è mancanza di rispetto nei miei confronti, riesco anche a gestirla. Ma quando c’è mancanza di rispetto a volte posso reagire facendomi prendere un po’ troppo. "

Poi però il serbo prosegue:

" Roger (Federer n.d.r.) è il miglior tennista di tutti i tempi. Ed è anche un tipo amato in ogni parte del mondo. Quindi non mi aspetto che il pubblico stia dalla mia parte. Magari in alcuni posti, ma nella maggior parte del mondo non è così. Ma va bene così perché è Roger. Ed è una situazione molto simile a quanto succede con Rafa. E’ dura quindi rispondere alla sua domanda, ma probabilmente è come dici tu (Wawrinka faceva riferimento ad essere arrivato per terzo e al fatto che non ci possono essere 3 buoni, n.d.r.): essere arrivati dopo, e poi la loro grandezza, il loro carisma, il loro essere campioni e il loro aver cambiato il tennis. Io sfortunatamente – o fortunatamente – sono parte della stessa era. "

Questo forse il tema più piccante, ma sono stati davvero tanti gli argomenti discussi in queste due otre – tra Murray e Wawrinka – spese da Djokovic in diretta. Lasciamo qui, per chi volesse, la possibilità di gustarsi entrambe le chat. Nei link qui sotto i video completi.