Djokovic: "Fognini è una delle persone più gentili che io conosca"

Amici in campo e nella vita. Novak Djokovic e Fabio Fognini sono stati di recente compagni di doppio, ben figurando a Indian Wells e uscendo solo in semifinale. Il numero 1 del mondo su Instagram ha reso omaggio al successo dell’azzurro a Monte Carlo: una vittoria storica per l’Italia nel Masters 1000 del Principato a spese di Dusan Lajovic, serbo come Djokovic.

" Settimana fantastica per entrambi. Complimenti a Dusan per aver raggiunto la sua prima finale 1000 e per aver giocato alcune delle sue migliori partite in carriera. Fabio è una delle persone più gentili che conosca, bravo amico. Fantastico. Molto contento per te "