Djokovic già qualificato per le Finals di Londra

Da Londra a Londra. con la vittoria di Wimbledon (a Londra), Novaw Djokovic si è garantito un posto alle ATP Finals (di Londra). Il campione serbo ha infatti raccolto il numero di punti nella race necessari per non uscire dai primi otto dell'anno e raggiunge così Rafael Nada, che aveva centrato l'obiettivo qualificandosi per la semifinale.

Due posti sono dunque già presi, quando mancano ancora quattro mesi all'evento, per l'ultima volta nella capitale britannica (poi le Finals si trasferiranno a Torino); mancano dunque ancora sei pass. Attualmente, gli altri qualificati virtuali sarebbero Roger Federer, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Kei Nishikori e Alexander Zverev. Da qui a novembre, però, può accadere di tutto.