Djokovic: "I giovani prima o poi batteranno e scalzeranno me, Federer e Nadal"

" Penso che sia un ciclo logico e naturale. Prima o poi accadrà che Roger, Rafa e io saremo sostituiti ai primi tre posti (del ranking, ndr) e che i giovani inizieranno a vincere gli Slam "

Così Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, parlando con i giornalisti in vista della Mubadala World Tennis Championship exhibition, ad Abu Dhabi, a proposito della rivalità con la così detta 'next gen' di tennisti come i vari Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alexander Zverev e anche il 'nostro' Matteo Berrettini.

" Noi stiamo cercando di ritardare questo cambiamento nel tennis maschile, ma è inevitabile che accadrà e ogni anno si avvicinano sempre di più "

"Thiem ha giocato due finali consecutive al Roland Garros. Tsitsipas ha vinto il Masters di fine anno, Alexander Zverev ha vinto a Londra l'anno prima. Sono sicuramente là fuori a sfidare i migliori giocatori del mondo - ha ricordato Djokovic - e vogliono essere i migliori del mondo e lo saranno. Alla fine lo diventeranno". "Si sono già affermati tra i primi 5-10 giocatori e il nostro compito è che non accada molto presto, ma sembra che si avvicina sempre di più", ha ammesso Djokovic. Il numero 1 del Mondo ha infine reso omaggio a un altro suo storico rivale, Andy Murray, definito "un "guerriero" e ha detto di essere stato "ispirato" e di essersi "commosso" nel vedere il documentario sul suo ritorno dopo un lungo periodo di assenza per un grave infortunio all'anca.