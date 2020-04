Djokovic propone una colletta per i tennisti fuori dalla top 100: Federer e Nadal dicono sì

In queste ultime ore aveva fatto parlare di sè per la sua donazione (silenziosa) all'ospedale di Bergamo, ma Novak Djokovic continua a studiare modi per aiutare le persone maggiormente colpite dall'emergenza Coronavirus. Questa volta il suo pensiero va ai colleghi di bassa classifica, quelli che negli anni sono stati maggiormente penalizzati dalla forbice, via via sempre più ampia, tra i top 100 e il "resto del circuito".

Djokovic, come presidente del player council dell'ATP, fa una proposta davvero molto importante, come riporta Christopher Clarey del New York Times. A contribuire sarebbero i tennisti con più possibilità, quelli della top 100 in singolare e della top 20 in doppio, secondo una scala che varia dai 5mila ai 30mila dollari.

Dal numero 100 al 50 del ranking: 5mila dollari

Dal numero 50 al 20 del ranking: 10mila dollari

Dal numero 20 al 10 del ranking: 15mila dollari

Dal numero 10 al 5 del ranking: 20mila dollari

Dal numero 5 all'1 del ranking: 30mila dollari

Doppisti nella top 20: 5mila dollari ciascuno

Il totale raccolto sarebbe di 1.050.000 dollari e alla colletta dovrebbero partecipare anche i tornei più ricchi, vale a dire Slam e Masters 1000: per gli Slam il contributo sarebbe di 500mila dollari e porterebbe il totale intorno ai 4-4,5 milioni di dollari. L'obiettivo finale è devolvere 10mila dollari a ogni tennista che occupa nel ranking un posto tra il numero 500 e il numero 101.

Video - Nadal e Djokovic: "Pronti a giocare, ma prima risolviamo questa grave questione" 00:38

La proposta, per certi versi rivoluzionaria, di Djokovic avrebbe già trovato il consenso di Federer e Nadal e sarebbe davvero un gesto fondamentale per quei giocatori che non possono ambire al montepremi dei tornei più prestigiosi e che quindi si trovano maggiormente in difficoltà in questo periodo di pausa forzata. Ora non resta che attendere il via libera definitivo dell'ATP per rendere queste misure realmente concrete.