Djokovic raccoglie patate nei campi in Serbia: "Sono grato e commosso"

" Sono grato per l'esperienza che ho vissuto a Brzece. Le persone di questa zona sono molto piacevoli ma allo stesso tempo molto preziose e ognuna ha una storia autentica e interessante. Il mio cuore è pieno per aver rivissuto molti ricordi d'infanzia. Incontro molte persone che sono state una parte di me mentre crescevo e che mi hanno aiutato a vivere il mio sogno come tennista professionista. Sono davvero pieno di emozioni. Molto grato e commosso anche per aver ricevuto alcune patate gratis come premio al mio sforzo "

Queste le parole di Novak Djokovic, il numero uno del ranking ATP, sul suo profilo Instagram in una immagine che lo ritrae mentre raccoglie patate in Serbia. Il serbo, contadino per un giorno, ha raccolto e trasportato sacchi di patate. Il Djoker è alle prese con un infortunio alla spalla che lo ha costretto a ritirarsi dagli US Open al terzo set del match contro Wawrinka, ma il rischio dell'operazione dovrebbe essere scongiurato.