Djokovic ritarda il debutto sull’erba: “Tornerò a Wimbledon”

Novak Djokovic si ferma a rifiatare in vista di Wimbledon. Il tennista serbo, reduce dalla sconfitta nella semifinale di Parigi contro Thiem, non giocherà alcun torneo sull’erba in preparazione alla tappa londinese e tornerà in campo direttamente per il terzo Slam stagionale che ha vinto quattro volte in carriera.

" A causa della lunga stagione sulla terra rossa, quest’anno ho deciso di rinunciare ai tornei sull’erba e di concentrarmi su Wimbledon. "

ha dichiarato il numero uno del ranking Atp al termine di un allenamento a Belgrado alla Tipsarevic Tennis Academy.

Nole nelle due settimane che precedono il primo 15 londinese disputerà solo qualche match di esibizione.

" Sono felice di avere questa opportunità. Mi consentirà di testare alcuni aspetti tecnici e tattici del mio gioco. "

Appuntamento, dunque, al prossimo 1° luglio. Stesso percorso di avvicinamento per Rafael Nadal che una decina di giorni fa ha annunciato che si allenerà nella sua Maiorca, mentre Roger Federer ha iniziato ieri il suo cammino all’Atp di Halle e domani incrocerà Tsonga agli ottavi.