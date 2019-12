Dopo Murray, gli Australian Open perdono anche Nishikori

Gli Australian Open perdono un'altra star. Dopo la rinuncia annunciata da Andy Murray, arriva il forfait anche di Kei Nishikori: il giapponese, che non gioca dal primo turno degli US Open ed è stato operato al gomito destro, ha comunicato di non essere ancora al 100% della condizione e di non essere in grado di giocare ad alto livello. Per questa ragione lui e il suo staff hanno deciso di non partecipare allo Slam di Melbourne.