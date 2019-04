Elisabetta Cocciaretto prende il posto di Camila Giorgi per la sfida contro la Russia

Cambio dell’ultimo minuto per l’Italia in vista dello spareggio di Fed Cup contro la Russia di questo fine settimana, in cui le azzurre dovranno vincere a Mosca per evitare la retrocessione nella “Serie C”. Come riportato da Il Resto del Carlino, Elisabetta Cocciaretto è stata convocata al posto di Camila Giorgi. Secondo le ultime indiscrezioni la maceratese avrebbe rinunciato a partecipare per motivi di salute.

Per la 18enne di Porto San Giorgio si tratta della seconda convocazione alla Fed Cup, dopo quella dell’anno scorso contro la Spagna. Un riconoscimento quindi importante per questa giovane tennista che nel 2018 è stata eletta come migliore giocatrice junior femminile, merito dei grandi risultati ottenuti, tra cui anche il raggiungimento della semifinale agli Australian Open. Per Cocciaretto la sfida contro la Russia sarà quindi la grande occasione per mettersi in luce tra le grandi e proseguire il suo percorso di crescita.

alessandro.farina@oasport.it