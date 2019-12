Fabio Fognini non vuol proprio fermarsi e per lui l’occasione è quella di un torneo di esibizione a Diriyah, in Arabia Saudita, nel quale sarà protagonista con David Goffin, John Isner, Daniil Medvedev e Stan Wawrinka. In totale saranno 8 i giocatori al via di un evento che sarà il primo, dal punto di vista tennistico, in questo territorio. Sponsorizzato dal colosso petrolifero Saudi Aramco, il montepremi è di tre milioni di dollari. Un’occasione dunque per il ligure per mettersi in mostra.

Il Medio Oriente ha fame di tennis e credo che dovremmo giocare più spesso in questa regione. Aiuterebbe il tennis a svilupparsi e darebbe più opportunità ai giocatori. Sono contento che gli organizzatori mi abbiano scelto per giocare in questa nuova sede“, le parole del ligure (fonte: supertennis.tv).

