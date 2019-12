Fabio Fognini risponde alle critiche: "Gli ignoranti sappiano che ho vomitato"

Fabio Fognini potrà essere accusato di molte cose, ma non certo di non parlare in maniera diretta. Al tennista di Arma di Taggia, com’è ben noto, le critiche gratuite piacciono ben poco, e dopo quelle ricevute al termine della finale persa contro Daniil Medvedev (con il punteggio di 6-2 6-2) nella Diriyah Tennis Cup, primo storico torneo d’esibizione disputato in Arabia Saudita, ha deciso di rispondere a tono a modo suo.

Video - Fognini si arrende a Medvedev nella finale del Diriyah Tennis Cup: gli highlights in 160 secondi 02:39

Il ligure, infatti, ha postato due “Instagram Stories” sul suo account. La prima nella quale era in primo piano, con il viso particolarmente sbattuto, con la frase “A casa KO“, quindi ha deciso di rincarare la dose, per mettere i puntini sulle “I” dopo quanto letto tra social network e quotidiani.

" Ci tengo a precisare a tutti gli ignoranti che ieri mattina ho vomitato e ho avuto la febbre sino alle 4.00 del pomeriggio (la finale era alle 6)... Giusto per… Anche in un torneo di esibizione volete farvi notare con super articoli! #NoFognanoparty "

A modo suo, quindi, Fabio Fognini ha voluto spiegare come mai in campo contro Daniil Medvedev fosse così fiacco e abulico. Dopo essere stato pungolato dalle critiche, quindi, il nostro fuoriclasse ha preferito dire la sua, per rimettere tutte le cose a posto. Come sempre con "Fogna" non ci si annoia mai, ma il suo modo di fare, così diretto e vero, è assolutamente inimitabile.

alessandro.passanti@oasport.it