Fan indossa una maglietta di Djokovic, Kyrgios la scarabocchia: "Questo è quello che penso di te"

Ops, he did it again. Nick Kyrgios non smette mai di far parlare di sè e anche questa volta il motivo non è legato a un'impresa tennistica. L'australiano si è mostrato di nuovo nella sua versione bad boy e ha preso ancora di mira Novak Djokovic. È successo al termine di un allenamento ad Atlanta: Kyrgios si è fermato a firmare degli autografi ma quando ha visto la maglietta di un fan con la scritta "Novak" l'ha scarabocchiata con un pennarello. Poi si è rivolto alla telecamera e ha esclamato: "Questo è ciò che penso di te e della tua maglietta".

Non è la prima volta che Kyrgios se la prende con il serbo. A maggio aveva detto che Nole "ha una malsana ossessione e bisogno di essere amato". Il numero 1 del mondo aveva minimizzato, sostenendo che l'australiano fosse in cerca di attenzioni. Kyrgios si era "ripetuto" a Wimbledon, con un tweet di aperto sostegno a Roger Federer durante la finale. Anche quella volta, il serbo non aveva risposto pubblicamente, salvo mettere un "like" a un post su Instagram di John McEnroe dove l'ex campione americano aveva attaccato duramente Kyrgios.