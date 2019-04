Fed Cup: l'Australia torna in finale dopo 26 anni

La finale della Federation Cup 2019 sarà tra Australia e Francia. Dopo 26 anni le australiane hanno raggiunto l’ultimo atto della competizione dopo la vittoria in semifinale per 3-2 a Brisbane contro la Bielorussia. Ashleigh Barty è la grande protagonista, visto che la numero nove del mondo ha conquistato i tre punti decisivi per la vittoria della sua nazionale.

Barty ha sconfitto nettamente in singolare Azarenka e Sabalenka, poi in coppia con Samantha Stosur (sconfitta in entrambe i singolari) ha battuto le due bielorusse nel doppio di spareggio al terzo set. Adesso l’Australia avrà la possibilità di affrontare in casa la Francia in finale, avendola battuta per cinque volte in sei precedenti.

Anche per le transalpine è stato decisivo il doppio in una sfida con la Romania veramente spettacolare. A regalare il successo alla Francia, davanti al pubblico di Ruen, è stata la coppia formata da Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, che sono tornate a giocare in doppio insieme dopo due anni dall’ultima volta. Le due francesi hanno superato in rimonta dopo oltre due ore e mezza di gioco le rumene Halep/Niculescu.

Proprio Simona Halep aveva trascinato la sua nazionale sul 2-1 grazie alle vittorie proprio su Mladenovic e soprattutto Garcia, sconfitta dopo tre ore di gioco. Decisiva per la Francia è stata anche Pauline Parmentier, che ha battuto nel quarto singolare Irina Camelia Begu dopo un’altra battaglia di due ore.

Il riepilogo delle semifinali del World Group

FRANCIA – ROMANIA 3-2

Halep (ROU) b. Mladenovic (FRA) 63 61

Garcia (FRA) b. Buzarnescu (ROU) 63 63

Halep (ROU) b. Garcia (FRA) 67 63 64

Parmentier (FRA) b. Begu (ROU) 63 26 62

Garcia/Mladenovic (FRA) b. Halep/Niculescu (ROU) 57 63 64

AUSTRALIA – BIELORUSSIA 3-2

Sabalenka (BLR) b. Stosur (AUS) 75 57 63

Barty (AUS) b. Azarenka (BLR) 76 63

Barty (AUS) b. Sabalenka (BLR) 62 62

Azaerenka (BLR) b. Stosur (AUS) 61 61

Barty/Stosur (AUS) b. Azarenka/Sabalenka (BLR) 75 36 62

I risultati dei playoff

Repubblica Ceca – Canada 4-0

Lettonia – Germania 1-3

Belgio – Spagna 2-3

Usa – Svizzera 1-1 (in corso di svolgimento)