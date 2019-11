Fed Cup alla Francia! Le transalpine battono 3-2 l'Australia e trionfano per la terza volta

Cala il sipario sulla finale di Fed Cup 2019 di tennis tra Australia e Francia a Perth. Sul veloce della Rac Arena sono le francesi a spuntarla al termine di un confronto molto serrato, dove a decidere è stato il match di doppio. Per la compagine transalpina si tratta del terzo successo nella propria storia, dopo i trionfi del 1997 e del 2003. Per l'Australia, invece, appuntamento ancora rimandato, considerato che l'ultimo sigillo risale addirittura al 1974. Una cocente delusione per i tifosi australiani. Giusto ricordare che questo è stato l'ultimo atto conclusivo con l'attuale formula perché dall'anno venturo anche la competizione femminile seguirà la filosofia della Coppa Davis, con fase finale a 12 squadre che si terrà sulla terra battuta di Budapest (fino al 2022).

Decisivo il punto conquistato da Garcia-Mladenovic nel doppio

Nel primo match andato in scena Kristina Mladenovic ha assunto quasi i crismi della Marianne, sconfiggendo la numero 1 del mondo Ashleigh Barty. La numero 40 WTA ha regolato, infatti, in tre set la padrona di casa per 2-6, 6-4, 7-6. Un successo di grinta e determinazione della transalpina al termine di 2 ore e 35 di partita. Nel secondo match odierno si sono sfidate Ajla Tomljanovic (n. 51 del mondo), fidanzata di Matteo Berrettini, e la francese Pauline Parmentier (numero 122 del ranking), in campo in sostituzione di Caroline Garcia. L'australiana ha fatto valere il peso della propria palla e non ha dato scampo alla rivale (6-4, 7-5). Si è deciso il tutto per tutto nel doppio e Garcia-Mladenovic sono state decisamente superiori rispetto a Barty-Stosur: 6-4, 6-3 il punteggio finale per la Francia.