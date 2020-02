Italia-Grecia 3-0: percorso netto delle azzurre e primo posto nel girone B

L'Italia c'è. Con un netto 3-0, le azzurre si sbarazzano della Grecia e chiudono al primo posto il girone B di Fed Cup. L'ultimo punto arriva dal doppio, dove Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto Monticone non hanno problemi a superare il duo ellenico Grammatikopoulou-Pavlou con un severissimo 6-1 6-0. Praticamente un allenamento, come è stato quello di Jasmine Paolini contro Michaela Laki per il secondo punto italiano. 6-1 6-4 il punteggio con cui la toscana aveva superato la giovanissima greca (14 anni), bissando quanto fatto in apertura dalla stessa Cocciaretto, brava a sbarazzarsi in appena 52 minuti (6-1 6-2) della Pavlou.

