Si è svolto il sorteggio per definire l’ordine degli incontri di Russia-Italia, match valido per la permanenza nel World Group II della Fed Cup. Le azzurre scenderanno in campo sulla terra rossa indoor della CSKA Arena di Mosca nel weekend del 20-21 aprile con l’obiettivo di evitare la retrocessione nella Serie C del tennis internazionale, la missione si preannuncia molto complicata considerando l’avversario di assoluto spessore ma le ragazze di Tathiana Garbin scenderanno in campo agguerrite per cercare l’impresa.

Ad aprire la contesa sarà il confronto tra Anastasia Potapova (numero 74 del ranking WTA) e Martina Trevisan (numero 146) che si fronteggeranno a partire dalle ore 13.00 di sabato, a seguire invece il match tra Anastasia Pavlyuchenkova (numero 34) e Jasmine Paolini (numero 178). Domenica, invece, la sfida tra le numero 1 delle due squadre (Pavlyuchenkova e Trevisan) e quella tra le numero 2 (Potapova e Paolini) prima dell’eventuale doppio per cui sono state selezionate Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. Camila Giorgi non scenderà in campo a causa di un persistente problema fisico, l’impiego di Errani è al momento previsto solo per un eventuale doppio di spareggio. Di seguito l’esito del sorteggio e il calendario di Russia-Italia.

Russia-Italia, spareggio Fed Cup: sorteggio e calendario

Sabato 20 aprile

Ore 13.00 Anastasia Potapova vs Martina Trevisan

A seguire Anastasia Pavlyuchenkova vs Jasmine Paolini

Domenica 21 aprile

Ore 13.30 Anastasia Pavlyuchenkova vs Martina Trevisan

A seguire Anastasia Potapova vs Jasmine Paolini

A seguire Daria Kasatkina/Natalia Vikhlyantseva vs Elisabetta Cocciaretto/Sara Errani