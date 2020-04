Federer lancia una sfida di palleggi con il cappello: look impeccabile e consigli a chi risponde

Maestro at work. Quando Roger Federer usa i social network il rischio che i suoi video diventino virali è molto alto. E, in effetti, anche questa volta lo svizzero spopola in virtù di un'idea davvero carina e coinvolgente per i suoi seguaci. La sfida è palleggiare contro il muro di casa scegliendo con saggezza il cappello da utilizzare. Re Roger opta per un completo bianco in stile Wimbledon e coinvolge tantissimi campioni del mondo dello sport, dal tennis (Djokovic e Nadal) al calcio (Cristiano Ronaldo e Buffon), dal motociclismo (Valentino Rossi) alla Formula 1 (Lewis Hamilton). E tanti altri.

Il video, come era prevedibile, sta avendo un successo clamoroso e sono tante le risposte ricevute da Federer che in cambio commenta e dà i suoi preziosi consigli a chi si cimenta in questa inedita prova. Buon divertimento!