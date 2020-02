Federer-Nadal: The Match in Africa in diretta tv e live streaming

Venerdì 7 febbraio andrà in scena l'ennesimo capitolo di una delle rivalità più epiche della storia dello sport: il confronto tra Roger Federer e Rafael Nadal. I due "nemiciamici" si sfideranno a Città del Capo per un match benefico, la sesta edizione di "Match for Africa", che però per la prima volta si disputa nel continente cui è dedicato e che perciò si chiamerà "Match in Africa".

La sfida è stata organizzata col patrocinio di prestigiosi sponsor e il ricavato andrà a favore della fondazione dello stesso Roger Federer, la "Roger Federer Foundation" che si occupa dei bambini della Namibia.

La partita, che come al solito sarà condita da grandi emozioni, sarà anticipata da un improbabile doppio tra Federer e l'amico Bill Gates, che formerà la coppia "Gatederer", e Nadal insieme a Trevor Noah, un comico e presentatore sudafricano. Per questo "Fedal" sono attesi circa 50mila spettatori.

Video - Nadal: "Federer ha meritato di vincere, sono onorato di essere parte di questa rivalità" 01:26

Federer-Nadal: diretta TV su Eurosport

Sarà possibile vedere la sfida Federer-Nadal in TV, in diretta. Eurosport trasmetterà infatti l'evento a partire dalle 19:30. In chiaro sarà trasmessa anche su Supertennis.

Federer-Nadal: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

Come sempre, sarà possibile seguire il match anche in streaming su Eurosport Player, disponibile su smart tv e su tutti i device mobile.

Federer-Nadal: informazioni

Data e luogo: venerdì 7 febbraio 2020 ore 19:30, Cape Town Stadium di Città del Capo (Sudafrica)

Link ufficiale della manifestazione