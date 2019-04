Federer non difenderà il titolo a Stoccarda: il ritorno sulla terra cambia i programmi

Roger Federer non giocherà l’ATP di Stoccarda 2019 (in programma dal prossimo 10 giugno), sull’erba tedesca, e non difenderà il titolo conquistato l’anno passato in questo torneo. Il fuoriclasse elvetico ha scelto di modificare il suo canonico programma, visto il ritorno sulla terra battuta a distanza di tre anni.

Federer infatti sarà al via infatti del Masters 1000 di Madrid (6-12 maggio) e del Roland Garros (26 maggio-9 giugno).

Per non sovraccaricare eccessivamente il proprio fisico, il “Maestro” giocherà sull’erba ad Halle (Germania), nella settimana che da va dal 17 al 23 giugno, e ovviamente Wimbledon (1-14 luglio), andando in cerca del nono centro ai Championships. Attualmente numero 4 del ranking ATP, Roger vuol essere sempre competitivo e, avendo 37 anni, deve fare i conti anche con una gestione atletica diversa rispetto a qualche stagione fa.