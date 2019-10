Roger Federer si avvicina alla conclusione del suo 2019 ma, come spesso gli capita negli ultimi tempi, tutti i discorsi che lo riguardano vanno a puntare sul post-carriera. La stagione 2020 sarà davvero l’ultima per il 20 volte vincitore di tornei del Grande Slam? Lo svizzero per il momento ha annunciato che la sua volontà sarà di giocare sia le Olimpiadi di Tokyo che il Roland Garros, come accaduto nel 2019, quando venne eliminato da Rafa Nadal, un nome che, come vedremo, tornerà ricorrente.

Ad ogni modo Roger Federer spiega il suo punto di vista sulla situazione come si evince da questa anticipazione di SportWeek, riportate da UbiTennis.co,

" Me lo chiedono da un po’, mi dispiace, vi deludo ancora… Non ho deciso quando smetterò "

Anche se non ha ancora deciso il “quando”, il classe 1981 sembra avere le idee chiare sul “come”.

" Mi piacerebbe insegnare tennis ai giovani. E mi piacerebbe farlo con la Rafa Nadal Foundation "

Una dichiarazione non di poco conto, che sancisce per l’ennesima volta il rapporto che è andato a crearsi tra questi due immensi fuoriclasse, capaci di vincere ben 39 titoli dello Slam in due.Non solo, King Roger, prosegue:

" Se i miei figli vorranno giocare a tennis, sicuramente li manderò proprio all’accademia di Rafa. "

Vedremo davvero lo svizzero allenare i giovani ed i suoi figli nei campi di Manacor? Sicuramente sarebbe una notizia di grande spessore, senza contare il privilegio di quei bambini che potrebbero apprendere come giocare a tennis da chi, secondo molti, ne è stato il miglior esempio di tutti i tempi. Per il momento gustiamocelo ancora in campo, pronti a vederlo alle ATP Finals di Londra.

