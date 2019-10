Federer rinuncia alla nuova ATP Cup, ci sarà l'Italia con Berrettini e Fognini

Roger Federer salterà la ATP Cup 2020, il nuovo torneo a squadre che debutterà in Australia (Perth, Brisbane, Sidney) dal 3 al 12 gennaio. La risposta della ATP alla Coppa Davis esordirà dunque senza il fuoriclasse svizzero che anche questa settimana si è chiamato fuori dal Masters 1000 di Parigi Bercy per ricaricarsi in vista delle Finals. Il motivo della sua assenza è molto semplice: vuole passare del tempo con la sua famiglia prima degli Australian Open.

La Svizzera non parteciperà dunque all’evento a cui prenderanno parte 24 Nazionali, 18 sono già state comunicate in base al ranking del miglior individualista mentre gli altri sei posti devono ancora essere assegnati: ci sarà anche l’Italia con Matteo Berrettini e Fabio Fognini che giocheranno nel girone con Russia, USA e una quarta squadra da definire. Sono previsti due incontri di singolare al meglio dei tre set e un eventuale doppio di spareggio (come nella nuova Coppa Davis), le vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde classificate accederanno ai quarti di finale.