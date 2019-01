Federer scoppia in lacrime ricordando l'allenatore morto: "Spero che sia orgoglioso di me"

Negli anni, Roger Federer è stato accusato a più riprese, soprattutto dai detrattori della fazione "pro Nadal", di essere freddo, glaciale, poco emozionale. In realtà, soprattutto nell'ultimo periodo della sua carriera, ha dimostrato che non è così vero: lo abbiamo visto arrabbiarsi con se stesso esattamente come faceva agli inizi della carriera, l'abbiamo visto ridere più volte, e l'avevamo anche visto piangere quando perse in finale proprio contro Nadal agli Australian Open del 2009. Quella volta fu un pianto di delusione e di frustrazione. Lo rivediamo piangere un'altra volta: stavolta è di dolore, per un ricordo che fa ancora male a distanza di anni.

Video - Top 5 Australian Open: Sampras, Federer e le lacrime dei campioni 02:31

In un'intervista rilasciata alla CNN, il tennista si ritrova a dover parlare del suo allenatore di quando era molto giovane, morto in un incidente d'auto, e scoppia in lacrime.

Sedici anni fa, infatti, il suo tecnico Peter Carter morì in luna di miele e la giornalista gli chiede: "E' morto l'anno prima che tu vincessi il tuo primo slam, Wimbledon ovviamente. Che cosa pensi che avrebbe pensato vedendoti vincere 20 slam?".

A questo punto Roger inizia a piangere, la giornalista si scusa e lui, visibilmente toccato dal doloroso ricordo, risponde:

" Spero che sarebbe stato orgoglioso di me. Credo che non avrebbe voluto che io fossi un talento sprecato. Credo che la sua morte sia stata una sorta di campanello d'allarme per me e ho cominciato ad allenarmi molto duramente. "

Poco dopo, scusandosi, ha anche detto: "Mi manca ancora così tanto!". Del resto, nella sua intervista ha anche spiegato quale sia la sua predisposizione nei confronti di chi lo circonda:

" Sono stato incredibilmente fortunato ad avere accanto a me le persone giuste al momento giusto, gli allenatori giusti al momento giusto. Certo, si potrebbe discutere sul fatto che io ho preso certe decisioni, ma sono anche stato fortunato lungo il mio cammino. "