Federer si allena ancora tra la neve e manda un messaggio: "State a casa, ne usciremo insieme"

La quarantena non ferma Roger Federer. Lo svizzero ha utilizzato i propri canal social per postare un altro video in cui si diverte ad allenarsi contro il muro, immerso nel panorama innevato che circonda la sua casa. L'ex numero 1 del mondo ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan, sottolineando il rispetto delle regole in un momento così delicato.

" Ciao ragazzi, vi mostro un altro assaggio della mia routine quotidiana d'allenamento. Ancora contro il muro, come ai vecchi tempi. Restate attivi ora che siete a casa, è davvero importante. Come è importante ascoltare ciò che dicono le autorità. La supereremo insieme, prendetevi cura dei vostri cari e restate al sicuro. "

E noi ricambiamo il messaggio, caro Roger, sperando di rivederti al più presto su un vero campo da tennis.