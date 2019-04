Un torneo letteralmente dominato quello appena chiuso dal fuoriclasse elvetico Roger Federer sul cemento di Miami. Lo svizzero ha conquistato il 101° successo della propria infinita carriera, sconfiggendo lo statunitense John Isner per 6-1; 6-4 in finale. Il 37enne di Basilea ha dimostrando una condizione in continua crescita con il procedere degli incontri, giocando in maniera incantevole e meritando il titolo. Al termine dell’incontro decisivo, l’elvetico è tornato sulla scelta di prendere parte all’appuntamento.

" Sono felice di aver deciso di giocare a Miami quest’anno. La scorsa stagione non ha funzionato e sarebbe stato più semplice riposare dopo Indian Wells e aggiungere un altro torneo sul rosso. Ho deciso invece di prolungare ancora un po’ il tour sul cemento, volevo vedere il nuovo impianto "

Il fuoriclasse svizzero ha esaminato il proprio gioco, sottolineando l’importanza della risposta nelle sfide vinte contro Anderson e Isner in quel di Miami.

" Mi sento fortunato ad aver raggiunto la finale ed essere qui seduto con il trofeo. Ho apprezzato davvero ogni momento di questa splendida cavalcata. È stata una giornata fantastica dal punto di vista della risposta, proprio come nei quarti con Anderson. Avevo una sensazione simile, ero in grado di leggere le traiettorie e bloccare in maniera efficace "

Poi sull’argomento terra rossa

" L’anno scorso non ho giocato nemmeno un punto sul rosso e due anni fa giusto un paio di giorni. Tre anni fa non mi sentivo bene né a Montecarlo né a Roma, quindi bisognerà aspettare e vedere. Questa vittoria mi aiuta a rilassarmi un pochino, poi mi preparerò al massimo nelle prossima quattro settimane. Bisognerà valutare anche come reagisce il corpo. Sarà una grande sfida, sono entusiasta di ripartire da zero "