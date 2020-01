Federer: "Vorrei vincere uno Slam. Nel 2019 ho giocato bene, ma mi è mancato qualcosa"

Lo svizzero Roger Federer si sta preparando al meglio in vista del primo Major del tennis di questo 2020. L’Australian Open è alle porte e dal 20 gennaio fino al 2 febbraio i giocatori più forti del circuito ATP si confronteranno. L’elvetico, sei volte vincitore dello Slam australiano (ultimo dei 20 titoli di questa tipologia conseguiti dal rossocrociato)e reduce da un 2019 nel quale le delusioni sono state maggiori delle soddisfazioni, una su tutte la sconfitta nella finale di Wimbledon contro il serbo Novak Djokovic (n.2 del ranking), ha voglia di rilanciare le sue quotazione in un’annata particolarmente ricca di eventi.

Avrei voglia di vincere un altro Slam, ovviamente. Nel 2019 ho giocato bene e ho avuto una buona condizione fisica e sono riuscito ad avere un buon rendimento nei match al meglio dei tre set, come nelle Finals dove ho sconfitto Djokovic. Qualcosa però mi è mancato nei Major, anche se a Wimbledon sono arrivato in finale. Per questo, mi piacerebbe conquistare il successo di un grande evento come le Olimpiadi, gli Australian Open o qualsiasi altro torneo di questo genere. Con il mio team stiamo lavorando per pianificare al meglio i miei impegni “, ha sottolineato lo svizzero.

