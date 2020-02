Fiorello si rilassa da Sanremo palleggiando con Sinner, divertimento a Bordighera con lo showman

Dopo aver condiviso il palco dell’Ariston con Djokovic, Rosario Fiorello – al fianco dell’amico Amadeus nella conduzione del 70esimo Festival di Sanremo – ha speso il suo giorno “libero” dalle fatiche della kermesse allenandosi con Jannik Sinner presso il Piatti Tennis Center di Bordighera.

Quello dello showman siciliano è stato un vero e proprio allenamento analizzato dallo staff di Riccardo Piatti, come succede per il giovane allievo diciottenne, campione delle Next Gen Finals. All’arrivo di Sinner – dopo parecchi minuti di scambi con gli allenatori del Centro – il presentatore ha sfoderato la sua solita verve dicendo: “adesso che mi avete fatto stancare per lui sarà tutto più facile”.

“Jannik è un vincente, si capisce immediatamente. Pur giocando contro di me ha messo in campo lo spirito dell’agonista” queste le dichiarazioni di Fiore a Sky Sport al termine dell’allenamento prima di ripartire alla volta del Festival della Canzone Italiana.