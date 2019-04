In queste situazioni, bisognerebbe sempre andarci con estrema calma. Dosare l’entusiasmo e l’euforia tipici di quei momenti di gioia che si palesano puntuali di fronte a ogni buon risultato, per usare il bilancino e pesare le parole. Per anni si è infatti discusso a lungo, anzi, lunghissimo, sullo stato di forma del tennis italiano; alla ricerca di un veicolo trascinante che si portasse dietro uno dei movimenti più ‘casalinghi’ dello sport professionistico tricolore. Da un anno a questa parte, però, qualcosa, sembra effettivamente essere successo.

Dall’exploit di Marco Cecchinato, iniziato giusto 365 giorni fa con il primo successo a Budapest e culminato con l’incredibile semifinale del Ronald Garros a Parigi, passando per il recentissimo successo di Fabio Fognini al Masters 1000 di Monte Carlo, i picchi raggiunti dalla racchetta italiana sono a loro modo qualcosa di storico.

Già, perché un azzurro in semifinale slam non si vedeva dai tempi di Barazzutti; e un italiano vincere un Masters 1000 non si era proprio mai visto. Figuriamoci nell’epoca degli ‘alieni’. Al di là delle due attuali punte di diamante del tennis italiano, Fognini e Cecchinato, è però il discorso più ampio sul movimento che merita di essere sottolineato.

Fabio Fognini col trofeo di Monte-CarloGetty Images

Nella settimana che ha visto Matteo Berrettini trionfare proprio a Budapest e il baby Jannik Sinner vincere a 17 anni il primo match ATP nel medesimo torneo – oltre che i vertici dell’ATP ufficializzare le Finals alla città di Torino dal 2021 al 2025 – uno sguardo più ampio a tutto ciò che c’è dietro merita di essere posato.

Se per anni infatti si è giustamente contestata l’affermazione “il tennis italiano è in salute”, con i buoni Seppi e Fognini costretti a tenere a galla un movimento che al Top aveva visto sostanzialmente poco e cosa ancor più grave faticava a emergere dietro, i numeri recenti raccontano di un ricambio generazionale che sta, seppur con le tempistiche tipiche del nostro Paese, trovando effettivamente sbocco.

A oggi sono infatti ben 6 i tennisti italiani nelle prime 100 posizioni del mondo (meglio solo gli Stati Uniti con 10, la Francia con 9, la Spagna con 8 e l'Argentina 7); che diventano addirittura 20 se ampliamo il ventaglio ai primi 200 posti della classifica ATP.

TENNISTA ETA' CLASSIFICA ATP Fabio Fognini 31 12 Marco Cecchinato 26 19 Matteo Berrettini 23 37 Andreas Seppi 35 68 Lorenzo Sonego 23 69 Thomas Fabbiano 29 90

*In tabella i 6 italiani nelle prime 100 posizioni della classifica ATP (al 29/07/2019)

Qui dentro troviamo di tutto, dagli iper-veterani come Paolo Lorenzi e Andreas Seppi, ai giovani ormai lanciati come Matteo Berrettini o Lorenzo Sonego. Ma anche ragazzi come Mager, Baldi, Quinzi e Napolitano, alle prese con la loro crescita; o nomi già conosciuti come Fabbiano, Travaglia e Giannessi, che pur avendo qualche anno in più sulla carta d’identità viaggiano costanti in una posizione che gli permette di giocarsi sempre almeno le qualificazioni dei tornei dello slam (quando non riescono a entrarci direttamente).

L’obiezione spesso mossa di fronte a questi numeri, che in passato comunque non potevano vantare di una così ampia portata tra le posizioni di vertice del tennis mondiale (i primi 100) e quelle immediatamente a ridosso, resta nell’assenza del super campione in grado di giocare con costanza le fasi decisive di un torneo dello slam (quarti-semi e finale, per intenderci). Un’osservazione assolutamente rispettabile, la cui risposta però non pare comunque trovarsi nella metodologia scientifica del lavoro.

TENNISTA ETA' CLASSIFICA ATP Paolo Lorenzi 37 108 Stefano Travaglia 27 128 Gianluca Mager 24 147 Luca Vanni 33 151 Salvatore Caruso 26 151 Filippo Baldi 23 155 Simone Bolelli 33 160 Lorenzo Giustino 27 161 Alessandro Giannessi 28 164 Gianluigi Quinzi 23 173 Stefano Napolitano 24 188 Roberto Marcora 29 191 Andrea Arnaboldi 31 194 Federico Gaio 27 202

*In tabella gli italiani tra i 100 e i 200 della classifica ATP (al 29/04/2019). Una menzione speciale per i giovani Gian Marco Moroni, 21 anni, numero 250 del mondo e Jannik Sinner, 17 anni, numero 298 del mondo.

Se spostiamo infatti lo sguardo a Oltralpe, nella pluri-osannata scuola francese, che dell’organizzazione dei suoi centri federali e della sua metodologia capillare e scientifica nella ricerca dei talenti è senz’altro un’avanguardia in Europa (come ben sottolineato da un reportage del nostro Federico Ferrero in un articolo del Tennis Italiano), si scoprirà come in fondo questo problema l’abbia avuto e ce l’abbia tutt’ora anche un movimento infinitamente più grande – e più ricco – di quello azzurro. Se è infatti vero che i francesi, ciò che noi guardiamo con stupore proprio in questi giorni – ovvero tanti professionisti ad alto livello – ce li hanno avuti sostanzialmente da sempre, scopriamo come alla fine quel fenomeno che vinca con costanza non si riesca ad andare a scovare nemmeno con una macchina di ricerca semi-perfetta come è quella finanziata da un movimento che alle spalle vanta uno slam, un Masters 1000 e 4 tornei ATP ogni anno.

Non pare esistere dunque un metodo scientifico preciso per la costruzione del vincente perfetto; casomai quello per un ricambio costante di giocatori ad alto/altissimo livello. Una metodologia che l’Italia, per suoi indubbi limiti nella gestione delle strutture e certamente mentalità differente nella gestione economica e di sviluppo del business della federazione, deve ancora colmare; ma a cui in qualche modo in questo particolare momento è riuscita a mettere una pezza mostrando numeri che attestano un movimento effettivamente in salute. Un dettaglio che anche l’ATP ha sottolineato nella concessione del suo evento più importante alla nostra nazione: in proiezione, tra 2021 e 2025, la racchetta italiana, in Europa, dovrebbe essere tra le principali fornitrici di giocatori di tennis. Se sarà rinascita lo diranno davvero soltanto i risultati. Che oggi sia un segnale positivo, però, è fuori da ogni dubbio.