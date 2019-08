Fognini: "Dopo gli US Open deciderò se operarmi al piede"

I problemi al piede che negli ultimi mesi hanno afflitto, in maniera più o meno evidente, Fabio Fognini, potrebbero convincere l’azzurro a sottoporsi ad un intervento chirurgico nel corso dell’ultima parte di stagione, al termine dell’ultimo Slam stagionale, gli US Open.

Il ligure, appena uscito dalla top 10 ATP, è attualmente impegnato nel Masters 1000 di Montreal, poi andrà negli Stati Uniti per partecipare al torneo di Cincinnati, della stessa categoria di quello canadese, che farà da preludio a Flushing Meadows. Poi la possibile operazione, da sostenere prima della Laver Cup, in calendario dal 20 al 22 settembre a Ginevra, in Svizzera.

Queste le dichiarazioni di Fognini a Sky Sport:

" Farò Cincinnati e US Open, poi deciderò prima della Laver Cup se sottopormi a un intervento chirurgico per il problema al piede. Il 2020 sarà un anno particolare, ho un figlio in arrivo e sarà complicato viaggiare con due bimbi piccoli al seguito. Nel frattempo voglio finire al meglio questa stagione, visto che sono ancora in corsa per le ATP Finals. "

