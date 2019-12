Fognini è carico: "Vorrei provare a qualificarmi già quest’anno per le ATP Finals"

A pochi giorni dalla nascita della secondogenita ed a pochi giorni dall’inizio della stagione 2020, Fabio Fognini ha concesso una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei suoi piani per la prossima stagione, mettendo nel mirino le ATP Finals raggiunte lo scorso anno da Matteo Berrettini.

Sulla nascita di Farah, la seconda figlia: “Beh, se un figlio ti cambia la vita immaginate cosa può succedere con due. Sto vivendo una felicità immensa e in questi primi giorni in cui mi sto godendo la piccola, posso sicuramente ripeterlo: in quattro si sta meglio! Avere dei figli e uno stimolo ma anche un impegno: non so come reagirò, magari avrò più nostalgia di casa di prima“.

Sul 2019, dove ha sfiorato la qualificazione alle Finals di fine anno: “Potevo qualificarmi per il Masters, sarebbe stato il coronamento di un grande anno: con il senno di poi avrei fatto scelte diverse per i tornei di fine stagione. Con Corrado Barazzutti il rapporto si è cementato nel tempo grazie alla Coppa Davis, per me ormai è quasi un fratello maggiore e io ho bisogno soprattutto di un coach che mi segua quando non sono in giro per tornei“.

Il successo a Montecarlo ha cambiato il corso del 2019: “Più ci allontaniamo nel tempo e più devo concentrarmi su quello che accadrà e non più su quello che è successo. Ma ogni tanto mi capita ancora, soprattutto torno alla partita dell’esordio nel torneo con Rublev, quando sono stato a un millimetro da un’altra eliminazione precoce e invece ho trovato l’orgoglio e il carattere per riemergere: quella partita è stata sicuramente la svolta della stagione“.

Sulle ATP Finals a Torino: “Sono felice le abbiano assegnate a Torino, è un bel segnale per il nostro tennis. Ma vorrei anticipare i tempi e provare a qualificarmi già quest’anno. Parliamoci chiaro, nelle ultime due stagioni il Masters l’ho buttato via lo da stupido, ma se manterrò un livello costante so che potrò puntarci di nuovo. Mi hanno sempre fregato gli US Open, negli ultimi due anni sono stati un mezzo disastro e poi hanno pesato sul resto dell’annata“.

