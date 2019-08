Fognini esce dalla Top 10, ma è best ranking per Jannik Sinner guadagna 59 posizioni ed è #135

È sempre Novak Djokovic a dominare la scena del ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Completano la top-10 l’austriaco Dominic Thiem, vincitore a Kitzbühel, il greco Stefanos Tsitsipas, che guadagna una posizione rispetto a sette giorni fa (semifinalista nell’ATP di Washington), il giapponese Kei Nishikori, il tedesco Alexander Zverev, in discesa, i due russi Karen Khachanov e Daniil Medvedev (finalista a Washington), e il sudafricano Kevin Anderson. Perde due posti rispetto all’ultimo aggiornamento Fabio Fognini che, per via dell’uscita di scena nei quarti di finale dell’ATP a Los Cabos, è n.11.

#1 Novak Djokovic SRB 12.415 #2 Rafael Nadal ESP 7.945 #3 Roger Federer SUI 7.460 #4 Dominic Thiem AUT 4.755 #5 Stefanos Tsitsipas GRE 4.045 #6 Kei Nishikori JPN 4.040 #7 Alexander Zverev GER 4.005 #8 Karen Khachanov RUS 2.890 #9 Daniil Medvedev RUS 2.745 #10 Kevin Anderson RSA 2.500 #11 Fabio Fognini ITA 2.420

Gli altri azzurri: Jannik Sinner balza al numero 135

In casa Italia, Fognini, come detto, è il riferimento del movimento. Alle sue spalle troviamo Matteo Berrettini (n.26), Lorenzo Sonego (n.47, nuovo best ranking grazie alla semifinale raggiunta a Kitzbühel), Marco Cecchinato (n.61), Andreas Seppi (n.78), Stefano Travaglia (n.79, nuovo best ranking e vincitore del quarto Challenger in carriera a Sopot) e Thomas Fabbiano (n.84) a completare il quadro degli azzurri nella top-100. I sette giocatori presenti manifestano, chiaramente, il buon momento vissuto dal tennis maschile tricolore, rappresentato anche dal 17enne Jannik Sinner che, ieri, si portato a casa il successo nel Challenger a Lexington. Una vittoria che ha permesso al giovane altoatesino di scalare la classifica grazie al riscontro finale e anche ai punti dei Futures, reintegrati dopo che la prova della doppia classifica non ha avuto seguito. Per questo motivo, Jannik è n.135 del ranking (59 posti guadagnati).

#26 Matteo Berrettini ITA 1.545 #47 Lorenzo Sonego ITA 1.032 #61 Marco Cecchinato ITA 880 #78 Andreas Seppi ITA 745 #79 Stefano Travaglia ITA 678 #84 Thomas Fabbiano ITA 639 #135 Jannik Sinner ITA 396