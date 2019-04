Fognini: "Finals a Torino? Bene ma non so ancora se giocherò nel 2021"

Non solo il trionfo di Montecarlo di Fabio Fognini, per il tennis italiano è una settimana da ricordare: è arrivato infatti l’annuncio dell’approdo delle ATP Finals a Torino dal 2021, una notizia davvero fondamentale per tutto lo sport tricolore. Di oggi è il commento proprio del ligure, trionfatore nel Masters 1000 nel Principato, come riportato da 'Livetennis':

" Per il tennis italiano è qualcosa di molto buono, si parla sempre di calcio perché genera più pubblico e c’è più denaro "

A seguire, però, Fognini lascia qualche dubbio sul suo futuro:

" Avere a Torino i migliori otto giocatori al mondo, in una città con così tanta storia, era impensabile fino a una settimana fa. Più si parla del tennis italiano meglio è per noi. Ovviamente, se ci fosse anche un italiano nel torneo, allora sarebbe molto meglio. Non so ancora se giocherò nel 2021 "

